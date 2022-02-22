Донецк, 22 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Силовики Украины переместили в район Мариуполя, откуда они смогут вести огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Фиксируется перемещение восьми танков и пяти РСЗО БМ-21 «Град» с полигона в районе населенного пункта Урзуф в район Мариуполя, откуда реактивная артиллерия может выполнять огневые задачи по территории ДНР», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 21 февраля разведкой НМ ДНР было установлено прибытие на станции Дружковка, Покровск, Волноваха и Зачатовка тыловых подразделений 95 и 25 бригады ВСУ из пунктов постоянной дислокации, которые, как предполагается, будут участвовать в боевых действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что границы Донецкой Народной Республики (ДНР) будут определяться административными границами Донецкой области, некогда входившей в состав Украины.