Нижний Новгород, , 15:42 — REGNUM В ночь с 21 на 22 февраля на Московский вокзал в Нижнем Новгороде прибыл поезд с гражданами, эвакуированными с территорий Луганской и Донецкой народных республик. Во встрече соотечественников принял участие губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба правительства региона.

Прибытие жителей Донбасса в Нижний Новгород Пресс-служба правительства Нижегородской области

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По его словам, пункты временного размещения для жителей Донбасса развернули в шести муниципалитетах области. Почти половина из 1 тыс. приехавших — дети. Никитин отметил, что к приезду подготовили все необходимое с использованием резервов, без снижения качества предоставляемых нижегородцам услуг. По мере прибытия новых эшелонов с эвакуированными в регионе будет разворачивать новые пункты временного пребывания.

При необходимости беженцам будет предоставлена возможность профессиональной адаптации. В регионе ощущается нехватка рабочих рук в целом ряде отраслей, заинтересованным будут обязательно предложены различные варианты трудоустройства.

«Давайте воспринимать себя как хозяева дома, которые хотят, чтобы пребывание гостей было максимально комфортным, и чтобы впечатление о нижегородской земле у них осталось самое благоприятное», — призвал губернатор нижегородцев.

Сразу же прибывшие заселялись в гостиницы.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования Нижегородской области обеспечит организацию образовательного процесса для детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Минздрав озаботится обеспечением беженцев из ДНР и ЛНР медицинской помощью в местах их временного размещения.

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