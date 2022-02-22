Москва, , 15:45 — REGNUM Некогда входившие в состав Украины Донецкая и Луганская области навсегда потеряны для этой страны. Об этом 22 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Владимир Зеленский Цитата из видео «Головні дебати країни Зеленський — Порошенко» пользователя ЗеПрезидент. youtube.com

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Претензии же за утрату территорий жителям Украины следует предъявить их президенту Владимиру Зеленскому.

«Всё, что случилось и всё что дальше будет развиваться — персональная ответственность Владимира Зеленского. Именно он своей политикой, своими действиями добился для Украины потери навсегда части территории, которая существовала после 1991 года», — сказал Коротченко.

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