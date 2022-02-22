Тверь, , 15:40 — REGNUM Первая группа жителей Донбасса прибывает в Тверскую область, правительство региона готово оказать необходимую помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля в пресс-службе правительства Тверской области.

Игорь Руденя Тверскаяобласть.рф

«Вчера состоялось заседание Совета безопасности РФ под руководством президента России Владимира Путина. Высказана однозначная позиция о признании независимости республик ДНР и ЛНР. Полностью поддерживаем решение президента и считаем, что сегодня это необходимость. Жители этих территорий являются для нас близкими людьми. Мы всегда жили в интеграции и работали вместе. Сейчас они оказались в сложной ситуации, у нас есть возможность подтвердить это делами. К нам прибывает первая группа жителей Донбасса — это женщины с детьми», — сообщил Игорь Руденя журналиста по итогам заседания облправительства.

По поручению губернатора, правительство области разработан план мероприятий по поддержке жителям Донбасса — для них подготовлены пункты временного размещения, будут предоставлены предметы первой необходимости. Детям предоставят возможность ходить в школу, взрослым жителям ДНР и ЛНР обещают помочь с трудоустройством.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 18 февраля из-за осложнения ситуации на линии разграничения Украины с ДНР и ЛНР началась эвакуация жителей Донбасса в регионы России. Вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.