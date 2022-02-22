Тверская область примет первую группу беженцев из Донбасса
Тверь, 22 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Первая группа жителей Донбасса прибывает в Тверскую область, правительство региона готово оказать необходимую помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля в пресс-службе правительства Тверской области.
По поручению губернатора, правительство области разработан план мероприятий по поддержке жителям Донбасса — для них подготовлены пункты временного размещения, будут предоставлены предметы первой необходимости. Детям предоставят возможность ходить в школу, взрослым жителям ДНР и ЛНР обещают помочь с трудоустройством.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 18 февраля из-за осложнения ситуации на линии разграничения Украины с ДНР и ЛНР началась эвакуация жителей Донбасса в регионы России. Вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.