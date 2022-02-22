Москва, , 15:38 — REGNUM В Киргизии опасаются, что киргизские трудовые мигранты в России могут лишиться рабочих мест из-за притока беженцев, эвакуированных из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Об этом заявил депутат Жусупбек Коргонбай уулу на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству.

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Народный избранник призвал коллег-депутатов и представителей президента и правительства обсудить ситуацию, сложившуюся в России и на Украине.

«Необходимо озвучить свое мнение. Неправильно молчать. Из Донецка и Луганска 100 тысяч беженцев вынуждены выехать в Россию. А в России наши мигранты, которые могут остаться без работы», — подчеркнул парламентарий.

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