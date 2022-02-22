Чебоксары, 22 февраля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Чебоксарах возбуждено административное дело в связи со срывом срока строительства нового дошкольного учреждения. Материалы направлены на рассмотрение в уполномоченный орган, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Речь идёт о строительстве детского сада на 240 мест в микрорайоне Благовещенский в Чебоксарах. По данным надзорного ведомства, контракт на строительство был заключён в декабре 2020 года между муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства и реконструкции» и обществом «Стройиндустрия» (в настоящее время общество «Стройоснова»).

"Стоимость контракта составила около 255 млн рублей со сроком исполнения до 30 декабря 2021 года (с учётом дополнительных соглашений). Проверкой установлено, что в указанный срок строительные работы не были завершены», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, на момент проверки выполнено 85% плановых работ.

Руководителю общества внесено прокурорское представление, по результатам которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении руководителя подрядной организации прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлёкшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»).

Напомним, что в 2021 году в Чебоксарах детсад в микрорайоне Радужный не был сдан в контрактные сроки. В результате сроки ввода в эксплуатацию продлили на месяц.

Подробнее: В Чебоксарах сорвали сроки строительства детсада в Радужном

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года стало известно, что подрядчик, сорвавший в Чувашии сроки рекультивации свалки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Канаше, оштрафован на 47,5 млн рублей.

Подробнее:За срыв рекультивации свалки в Чувашии фирму оштрафовали на 47 млн рублей