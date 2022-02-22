Лондон, , 15:37 — REGNUM Великобритания приветствует решение властей Германии приостановить процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2». Об этом 22 февраля в ходе брифинга заявил представитель канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

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«Это то, о чём мы говорили в [частных] беседах и публично: зависимость от российских углеводородов в такой степени не идёт на пользу Европе», — цитирует ТАСС представителя главы британского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после признания Россией ДНР и ЛНР немецкое правительство останавливает сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что попросил минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности «СП-2».

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Без этого технического и необходимого административно-правового шага немецких властей сертификация газопровода не будет проведена, а, следовательно, он не может быть запущен в эксплуатацию.

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