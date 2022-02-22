Москва, , 15:36 — REGNUM Россия и Азербайджан преуспели в развитии торгово-экономических связей. Об этом 22 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ильхам Алиев и Владимир Путин Kremlin.ru

«Что касается торгово-экономических связей, то они развиваются поступательно: несмотря на пандемию, у нас в прошлом году товарооборот вырос на 16% с лишним, и это очень хороший показатель», — заявил Путин.

«Мы благодарны Вам за то, что Вы поддерживаете наше взаимодействие. У нас планы очень серьёзные в этом отношении. Наши экономические связи достаточно хорошо диверсифицированы, и это создаёт хорошие предпосылки для дальнейшего движения вперёд», — подчеркнул он.