Джакарта, , 15:35 — REGNUM Наблюдатель из Университета Гаджа Мада в Индонезии считает ситуацию вокруг Украины вызовом для лидерства Индонезии в G20, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

По словам эксперта, будет непросто возглавлять группу стран, которая настроена «враждебно».

"На Индонезию будет влиять конфликт, который разразится на Украине, конфликт повлияет и на мировую экономику», — отметил индонезийский наблюдатель.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа выявили 57 491 случай заражения коронавирусом.

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