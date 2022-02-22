Джакарта, 22 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Наблюдатель из Университета Гаджа Мада в Индонезии считает ситуацию вокруг Украины вызовом для лидерства Индонезии в G20, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

По словам эксперта, будет непросто возглавлять группу стран, которая настроена «враждебно».

«На Индонезию будет влиять конфликт, который разразится на Украине, конфликт повлияет и на мировую экономику», — отметил индонезийский наблюдатель.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа выявили 57 491 случай заражения коронавирусом.