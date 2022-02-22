Москва, 22 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что не намерен восстанавливать РФ в границах Российской империи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал глава государства на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве.

По словам Путина, после распада СССР Россия «признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве».