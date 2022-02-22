Бишкек, 22 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Около 180 большегрузных машин скопилось на пункте пропуска «Ак-Тилек — автодорожный» на границе Киргизии с Казахстаном. Об этом сообщает киргизское пограничное ведомство сегодня, 22 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан, граница с Киргизией

В погранслужбе утверждают, что огромная очередь из автофур, ожидающих прохождения пограничного контроля, образовалась из-за увеличения грузопотока.

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Отмечается, что 60 грузовиков ждут товарно-сопроводительные документы на груз, который намерены провезти через киргизско-казахскую границу.

«В других пунктах пропуска на границе Киргизии и Казахстана скопления граждан и автотранспортных средств нет. Обстановка на киргизско-казахском участке госграницы стабильная», — подчёркивают в пограничной службе Киргизии.

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