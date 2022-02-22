Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Американский режиссёр Мэтт Ривз поделился планами касательно будущей картины «Бэтмен 2». Соответствующую информацию представила «Киноафиша» 22 февраля.

Фильм «Бэтмен» Скриншот YouTube

По словам режиссёра, решение о съёмках сиквела кинокомикса будет приниматься после премьеры первой части. Однако Ривз также отметил, что в будущем с радостью поучаствует в создании второй части.

Напомним, что выход «Бэтмена» в России запланирован на 2 марта 2022 года. Главную роль в картине исполнил британский актёр Роберт Паттинсон.

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