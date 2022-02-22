Киев, , 15:33 — REGNUM Властям Украины необходимо ввести военное положение на территории Донецкой и Луганской областей после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных республик. Такое мнение 22 февраля высказал в беседе с журналистами экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Украина должна в этих двух областях ввести военное положение, как это сделал я во время агрессии на нас в Керченском проливе», — сказал он.

Кроме того, бывший украинский лидер отметил, что он считает, что Киеву нужно увеличить финансирование Вооруженных сил страны, а также провести их доукомплектование, которое на данный момент, по его данным, составляет 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин заявил, что риск нападения Украины на республику по-прежнему высок.