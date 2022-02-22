София, , 15:32 — REGNUM Министерство образования и науки (МОН) Болгарии объявило о начале первого этапа масштабной программы по кардинальным изменениям работы высших учебных заведений страны. Об этом 22 февраля сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, в ближайшее время в ведущих местных вузах будет проведена дополнительная аттестация преподавательского состава, а практически все опубликованные научные работы пройдут проверку на плагиат. Кроме того, будут внесены изменения в правила избрания членов приемных комиссий, а также осуществлена оптимизация некоторых факультетов (кафедр) в частности и институтов в целом.

Предполагается также увеличение зарплаты и расширение перечня специальных льгот для нескольких тысяч преподавателей. Для этого из государственного бюджета будет дополнительно выделено 20 миллионов левов ($11,6 млн).

Проведение масштабной реформы высшего образования являлось одним из ключевых пунктов программы нынешнего кабинета министров Болгарии.