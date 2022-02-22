Душанбе, 22 февраля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Душанбе войдут 59 сел района Рудаки, документы домов и участков передаются на баланс города. Об этом 22 февраля сообщает «Азия Плюс».

Wooddee Душанбе

«Сегодня новых горожан — жителей населенных пунктов, которые поэтапно переходят на баланс столицы, волнует вопрос передачи документов их недвижимого имущества соответствующим структурам города Душанбе», — говорится в публикации.

Отмечается, что некоторых жителей вводят в заблуждения слухами о том, что нужно заново зарегистрировать свои дома и участки в столичных органах ГУП «Регистрация недвижимого имущества».

В этой связи, журналисты издания отмечают, что «перерегистрировать их не нужно и платить за это тоже не нужно».

Напомним, решение правительства страны о расширении территории города Душанбе за счет земель района Рудаки принято около пяти лет назад.