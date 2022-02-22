Москва, , 15:29 — REGNUM Реальный рост российского ВВП в 2022 году окажется ниже тех 5,5%, которые спрогнозировал Центральный банк РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявила руководитель департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Марина Абрамова.

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«Прогноз по темпам роста ВВП, заявленный в опубликованном Банком России «Докладе о денежно-кредитной политике», представляется слишком оптимистичным, особенно на фоне происходящих политических событий, — сказала она. — Темпы роста в 5,5% могут быть достигнуты, если ориентироваться на измерение ВВП в номинальном выражении, то есть «рост за счет роста инфляции». Показатели реального роста окажутся ниже прогнозных цифр, но насколько ниже, сейчас трудно прогнозировать».

Напомним, как сообщалось ранее, Центральный банк России ожидает ускорения роста ВВП РФ в I квартале 2022 года до 5,5%.