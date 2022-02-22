Москва, 22 февраля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий автоматическое определение и информирование граждан, нуждающихся в социальной поддержке, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Не приведет ли закон к увеличению реальной бедности в России», — высказал опасения в ходе дискуссии депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ).

Предварительная оценка уровня дохода будет проводиться с согласия гражданина.

Предлагается для выявления и учета граждан, нуждающихся в получении мер социальной поддержки, реализовать механизм, при котором процесс расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности для определения нуждаемости будет формироваться посредством Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), содержащей сведения, обрабатываемые Пенсионным фондом России, МВД и Росреестром.

Сейчас уровень доходов граждан, количество граждан, находящихся за чертой бедности, определяется на основе выборочных статистических наблюдений Росстата, доходы и имущественное положение учитываются в статистических данных на основании неподтвержденной информации, которая записывается со слов граждан и может использоваться только для косвенного анализа влияния мер поддержки на уровень бедности, отмечают в правительстве.

Принятие законопроекта также позволит персонифицированно информировать граждан о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты (поддержки), которое осуществляется с согласия гражданина, отмечается в сопроводительных документах.

Предполагается, что получение сведений о движимом, недвижимом имуществе будет осуществляться только по семьям (одиноким физическим лицам), у которых среднедушевой доход ниже уровня, установленного правительством РФ.