Нур-Султан, , 15:27 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 февраля провёл совещание Совета безопасности в связи с событиями, которые происходят вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского президента.

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"Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы президент поручил минимизировать экономические и иные риски для страны.

Стоит отметить, что в Казахстане 22 февраля начал падать курс национальной валюты. Утром $1 официально стоил 431,06 тенге, а днём курс составил 433,99 тенге. Накануне за $1 отдавали 427 тенге. Нацбанк сообщил, что начать проводить незначительные валютные интервенции.

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