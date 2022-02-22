Москва, , 15:26 — REGNUM Заместитель председателя общероссийского движения «Сильная Россия», полковник Александр Головашкин уверен, что Россчия снова спасла мир от войны. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 22 февраля, комментируя признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В этой ситуации можно сказать только одно: Россия снова спасла мир от войны. И почему-то подобное уже не удивляет. Так было в Южной Осетии в 2008 году, так произошло и сейчас. Причем ситуации изумительно похожи: и там, и там стоял вопрос о геноциде населения, и там, и там одну из сторон подталкивало к конфликту НАТО», — отметил он.

По его мнению, у граждан России такой поступок президента не вызвал удивления. «Это закономерно и по-человечески правильно, другого варианта в принципе быть не могло. От лица всех членов общероссийского движения «Сильная Россия» я хочу выразить полнейшую солидарность с принятым решением. Кроме того, могу сказать, что оно тактически и стратегически верное: весь год шли попытки разжечь костры «горячих точек» на наших границах со стороны разных стран. Кроме Украины, не получилось нигде. А теперь и со стороны Украины не получилось — с республиками, которые заключили с Россией договор о совместной обороне и защите границ, напрямую лезть в конфликт будет только самоубийца», — пояснил Головашкин.

При этом он считает, что сейчас тряхнет весь мир, посыпятся санкции со стороны коллективного Запада. «Но вряд ли Россию этим можно испугать. Сейчас первостепенная задача — обеспечить мир в Донецкой и Луганской республиках. Я уверен, мы с ней успешно справимся», — добавил эксперт.