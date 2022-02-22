22 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

С момента последних парламентских выборов в Ираке прошло почти 5 месяцев, но правительство страны до сих пор не сформировано. Крупнейшие политические силы страны не могут договориться о формировании коалиции, которая взяла бы большинство в парламенте и могла бы сформировать свой кабинет министров. Ряд иностранных государств пытаются оказать влияние на формирование нового правительства Ирака, и не последнюю роль в этом процессе играет Иран, заинтересованный в мире и стабильности у своих границ

Артемий Шарапов, , 16:45 — REGNUM В начале октября 2021 года в Ираке прошли всеобщие парламентские выборы. Впервые за последние 15 лет на ход голосования не смогли оказать влияние боевики радикальных группировок. Несмотря на то, что избирательный процесс прошёл мирно, итоги выборов не только не привели к дальнейшему снижению напряжённости в стране, но, напротив, серьёзно усугубили внутренний политический кризис. Новый виток внутреннего противостояния в стране произошёл из-за того, что ни одна из партий не смогла взять достаточного количества голосов для того, чтобы в одиночку сформировать новое правительство.

Сторонники Муктады Ас-Садра Fars News Agency

Согласно конституции Ирака, в подобных ситуациях правительство может быть сформировано коалицией политических партий, которая займёт необходимое большинство мест в парламенте. Однако внутренние противоречия и конфликты между ведущими политическими силами в Ираке до сих пор не позволяют парламентским фракциям договориться о подобном соглашении. Ведущее положение занимает партия «Садристское движение» под руководством известного духовного лица и политического деятеля Муктады ас-Садра. На втором месте оказалась коалиция «Шиитская координационная сеть», решающую роль в которой играют политики и военные, ориентирующиеся на соседний Иран.

Муктада ас-Садр مالهوترا

Попытки двух политических сил заключить соглашение потерпели неудачу, поскольку Ас-Садр выдвигает неприемлемые для оппонентов требования. В их числе — разоружение шиитского вооружённого ополчения «Хашд-аль-Шааби» и исключение из состава нового правительства партии «Государство закона» бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. И до недавнего времени все попытки примирить иракские партии заканчивались неудачей.

Нури аль-Малики Официальное интернет-представительство президента России

С негласной инициативой по разрешению конфликта выступил соседний Иран. В начале февраля 2022 года в Ирак с негласным визитом прибыл командующий подразделением «Кодс» в составе «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) Ирана генерал Исмал Гаани. В ходе визита Гаани провёл встречи с лидерами ряда политических сил в Ираке, включая Муктаду ас-Садра и лидера «Демократической партии Курдистана» (ДПК) — Масуда Барзани. По данным иракских СМИ, общий посыл переговоров сводился к тому, что Иран обещает поддержку тем политическим силам, которые смогут прийти к соглашению о создании правительства. При этом для правительства Ирана крайне важно, чтобы в правительство также вошли его союзники из «Шиитской координационной сети».

Исмал Гаани Esqaani

Чем именно закончились переговоры точно неизвестно, однако тот факт, что последующие попытки создать правительство Ирака не увенчались успехом, говорит за себя. Примирить оппонентов не удалось даже при участии Ирана. Но в Тегеране не опустили руки и нашли новую возможность урегулирования иракского политического кризиса в свою пользу.

В понедельник, 21 февраля, президент Ирана Ибрагим Раиси совершил официальный визит в Катар. В ходе встречи с руководством страны Раиси затронул ситуацию в Ираке и договорился объединить усилия по урегулированию политического кризиса в стране. По данным иракских СМИ, катарская сторона поддержала предложение Ирана и выступила посредником между «Садристским движением» и «Шиитской координационной сетью».

Ибрагим Раиси и Тамим бин Хамад Аль Тани в Катаре Официальный сайт президента Исламской Республики Иран

И хотя говорить результатах совместных действий Ирана и Катара на иракском направлении пока рано, местные СМИ считают, что ситуация наконец сдвинулась с мёртвой точки. Вечером в понедельник 21 февраля в Багдаде прошла встреча между представителями Муктады ас-Садра и лидера партии «Аль-Фатех» (входит в состав коалиции «Шиитская координационная сеть») Хади Амери. В ходе встречи стороны обсудили возможность будущей личной встречи между Ас-Садром и Нури аль-Малики, которая должна позволить лидерам двух ведущих политических сил Ирака договориться о формировании нового правительства.

Если сторонам удастся договориться о встрече, новое правительство будет сформировано явно «в пользу» Ирана, что может не устраивать других региональных игроков, в частности Саудовскую Аравию. По данным иракских СМИ, в ближайшее время также планируется встреча Ас-Садра с главой «Демократической партии Курдистана» Масудом Барзани и рядом других политических лидеров Ирака, итогом которой может стать формирование правительства без участия проиранских партий. Подобный сценарий развития событий грозит дальнейшей эскалацией ситуации в Ираке и открытым конфликтом между сторонниками ас-Садра и проиранскими вооружёнными формированиями «Хашд-аль-Шааби».