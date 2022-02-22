Казань, , 15:25 — REGNUM В Татарии за минувшие сутки привили от COVID-19 более 1,6 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 238 652 жителя, сообщает минздрав РТ.

Вакцинация Mil.ru

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Всего по состоянию на 22 февраля от коронавируса вакцинированы первым компонентом 2 млн 455 тыс. 798 человек, за сутки привили 1674 жителя. Второй компонент вакцины получили 1 млн 925 тыс. 600 человек.

Привиться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, расположены которые в учреждениях культуры и торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии зарегистрировано 100 695 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 65 459 пациентов, скончались 1699 человек.

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