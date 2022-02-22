Улан-Батор, 22 февраля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Было бы справедливо, если бы Россия предоставила скидку на природный газ для Монголии в качестве компенсации утраченных монголами территорий. Об этом, обсуждая проект строительства газопровода «Союз Восток», ИА REGNUM заявил экономист Намжаагийн Дашзэвэг.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

«Россия построит два газопровода в Китай через Монголию. Это связано с тем, что спрос на газ в Китае быстро растет. В соответствии с Парижским соглашением Китай намерен сократить потребление угля в пять раз к 2050 году и сократить выбросы углерода на 70 процентов. Ожидается, что к 2035 году Китай будет импортировать 300 миллиардов кубометров газа в год. 50% из них будет поставляться из России», — рассказал экономист. Монгольский экономист обратил внимание на исторический аспект — «территорию вокруг Сибири контролировали Джучи хан и его потомки с 1207 по 1598 год. С 1673 года представители Тушет-Ханского аймака несколько раз приезжали в Москву и требовали возвращения озера Байкал, захваченного русскими войсками. Поэтому я думаю, что предоставление Монголии скидки на природный газ и нефть из Сибири и Байкала облегчит горе монголов из-за потери их исторической территории, отнятой русским царем».

По мнению эксперта, покупателем российского газа является не только Китай, но и Япония, Южная Корея, Тайвань. «По прогнозам, потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2040 году достигнет 1,5 трлн кубометров, 60% которого будет импортироваться. Газопровод через Монголию и Китай станет началом газопровода в Восточную и Южную Азию. … Российский газопровод в Европе сталкивается с политическими рисками. Риск для Китая низкий».

По мнению Намжаагийна Дашзэвэга, поскольку Монголия богата углем, она вряд-ли станет строить электростанцию, генерирующая энергию за счет сжигания газа, — «строительство газопровода через Иркутск и Улан-Удэ поможет обеспечить регион дешевой энергией. Повысится конкурентоспособность продукции. Появится возможность потребления газа в районах, через которых идет газопровод».