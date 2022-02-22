Москва, , 15:22 — REGNUM В вопросах урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе наблюдается прогресс. Об этом 22 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ильхам Алиев и Владимир Путин на переговорах Kremlin.ru

«Уже есть определённые договорённости с точки зрения не только обеспечения безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций», — заявил Путин.

Он отметил, что споры по этому вопросу всё ещё сохраняются.

«Но мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы этот процесс шёл мирными средствами, развивался мирным путём и чтобы мы добивались, безусловно, удовлетворения всех сторон, вовлечённых в этот процесс», — указал президент.

«Кстати говоря, и Российская Федерация, и другие ваши соседи, я знаю, заинтересованы в том, чтобы эти вопросы, в том числе по транспортным коммуникациям, решались. Потому что в этом заинтересованы не только Азербайджан и Армения — заинтересованы и Россия, и, повторяю, все другие ваши соседи», — указал он.