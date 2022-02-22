Краснодар, 22 февраля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Около 1,8 млн гектаров будет засеяно яровыми культурами в хозяйствах Краснодарского края 22 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона 22 февраля.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

«На сегодняшний день ситуация на полях благоприятная, снежная зима позволила почве напитаться влагой. В этом году, как и в 2021, яровыми культурами засеем около 1,8 млн гектаров. Чтобы рассчитывать на хороший урожай, нужно мобилизовать все ресурсы, своевременно провести необходимые работы», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев, дав поручение завершить сев яровых до 1 мая, риса и сои — до 15 мая.

Также, как сообщили в пресс-службе, в 2022 году хозяйства региона увеличат площадь сои на 23 тыс. га, на 13 тыс. га — зернового гороха, на 8 тыс. га — сахарной свеклы. Отдельное внимание Вениамин Кондратьев уделил соблюдению агротехнических сроков, корректировке технологии выращивания с учетом погодных условий и рекомендаций ученых.

«В прошлом году мы смогли добиться рекордных урожаев. В первую очередь, это стало возможным благодаря тесному взаимодействию наших аграриев и науки. Сегодня кубанские ученые готовы выезжать в районы, чтобы на месте поделиться своими наработками в проведении подкормки, дать консультации по сортовой политике. Нужно активно использовать эту возможность», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По информации замгубернатора Андрея Коробки, сезонные полевые работы уже стартовали, массовый же сев аграрии начнут в начале марта. Хозяйства полностью обеспечены необходимым объёмом минеральных удобрений, закрыта потребность в семенах и горюче-смазочных материалах.