Иркутск, , 15:20 — REGNUM В Иркутской области потребительские цены на товары и услуги за январь 2022 года выросли на 1%, а к январю 2021 — на 9,4%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Помидоры

Обнародован также индекс роста по отдельным группам товаров в январе: на товары — 101,1%, продукты питания (без алкогольных напитков) — 102,0%, алкогольные напитки — 100,2%, непродовольственные товары — 100,6%. На платные услуги — 100,4%. В январе самый значительный рост цен среди продуктов питания наблюдался на помидоры (на 17%), чеснок и капусту (15%), огурцы, бананы и виноград (9−10%).

Кроме того, на 3−5% подорожали кальмары, сельдь соленая, деликатесы из рыбы, конфеты, глазированные шоколадом, зефир и пастила. Некоторые производители молочной продукции подняли отпускные цены на молоко пастеризованное 2,5−3,2% жирности, в этой связи оно подорожало в розничной сети на 4% и теперь стоит в среднем 64,4 рубля за литр.

Вместе с тем в декабре немного снизились цены на цитрусовые — лимоны (4%) и апельсины (на 1%). На 3% подешевели яйца, в январе их можно было приобрести за 83 рубля за десяток.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Иркутской области самый значительный рост цен наблюдался на огурцы (на 37%), средняя цена за килограмм составила 210 рублей.

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