Ульяновск, 22 февраля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ульяновске конфликт между работодателем и бывшим сотрудником привёл к уголовному делу. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Материалы уголовного дела

Разбирательства начались после того, как в полицию с сообщением об избиении и краже инструментов обратился один из местных жителей. Предварительно полиция установила, что пострадавший занимался авторемонтом и нашёл себе помощника по объявлению.

«Спустя некоторое время потерпевший оказался недоволен новым сотрудником. Последний почти не появлялся на работе, занял деньги и не возвращал долг», — говорят в УМВД.

По сведениям правоохранителей, сотрудника уволили, однако на следующий день он пришёл в гараж, нанёс несколько ударов мужчине, угрожал убийством и похитил инструменты.

В совершении преступления подозревают ранее судимого 33-летнего жителя Ульяновска. Мужчина задержан, в отношении него заведено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вступил в силу приговор по делу об изготовлении оружия, угрозе убийством и хранении наркотиков. Пострадавшей стала сожительница осуждённого, которой угрожали убийством при попытке уничтожить холодное оружие.

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