Сочи, Краснодарский край, , 15:47 — REGNUM Раскрыты даты проведения кинофестиваля «Кинотавр» в 2022 году. Соответствующей информацией 22 февраля поделилось информационное агенство «Интерфакс».

Российский кинофестиваль «Кинотавр» © Пресс-служба кинофестиваля «Кинотавр»

Так, традиционный кинофестиваль на этот раз пройдёт с 13 по 20 сентября 2022 года. Местом проведения, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр в Сочи.

Напомним, что «Кинотавр» проводится с 1991 года в Сочи. В кинофестивале принимают участие преимущественно российские фильмы.

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