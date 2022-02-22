Москва, 22 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Если абстрагироваться от текущей политической обстановки, то фондовый рынок ожидает, что МТС представит новую дивидендную политику, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

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«В целом, стратегии публичных компаний можно грубо поделить на два класса. Первый вариант — это молодые и быстро растущие компании. Если у них есть прибыль, то они вкладывают её в будущее развитие.

Владельцы акций при этом сегодня не получают дивидендов в расчёте на то, что через несколько лет значительно выросшая компания станет выплачивать дивиденды в гораздо большем объёме. Да и стоимость акций может подрасти.

Другой класс компаний — это зрелые компании, в быстрый рост которых владельцы акций уже не верят. Они считают, что быстрое развитие осталось в прошлом и компания почти достигла своего предела.

Конечно, при этом зачастую компании требуется изобретать и внедрять массу новшеств, так что несправедливо считать такие компании устаревшими.

Просто все, кто мог пользоваться их услугами, уже пользуются. Либо пользуются услугами конкурентов, а купить этих конкурентов нельзя — потому что антимонопольные службы защищают конкуренцию ради блага потребителя. В таком случае акционеры требуют от компании, чтобы значительная часть прибыли выплачивалась в качестве дивидендов.

МТС и относится к таким компаниям, у которой российская абонентская база — порядка 80 млн человек, а выручка — около 1,5 трлн рублей в год. Значительно увеличить абонентскую базу или выручку компания могла бы только за счёт поглощения конкурентов, а этого ей не разрешат.

Соответственно, приходится выплачивать дивиденды, и в недавнем прошлом фондовый рынок очень ценил акции компании именно за высокие дивиденды.

Проблема в том, что конкуренция со временем лишь усиливается, и инвестировать в новые технологии, стандарты связи, направления по-прежнему требуется.

А ещё временами случаются непредвиденные затраты вроде расходов по «закону Яровой» или потеря доходов в связи с инициативами законодателей в части роуминга. Теперь компании нужно проскользнуть между Сциллой конкуренции и Харибдой акционеров, ожидающих дивидендов.

В этом — базовая причина повышения тарифов. Что касается технической или экономической обоснованности их повышения, то, наверное, у ведомства есть полномочия выносить суждение по этому поводу.

Вполне возможно, что если оператор связи не может выплачивать высоких дивидендов, и его акции дешевеют, то с точки зрения антимонопольного ведомства, тут нет никакой беды. Мало ли у кого акции дешевеют. Тут, конечно, защита 9,5% расходов потребителя вступает в конфликт с интересами владельцев акций.

Однако обрушение цен акций многих компаний из-за политических рисков свидетельствует, что для регуляторов интересы акционеров — не приоритетны. По-видимому, регуляторам важнее, чтобы ощущение роста цен не возникло у населения.

А инвестор фондового рынка, с точки зрения регулятора, на то и инвестор, чтобы управлять рисками, а значит — предвидеть будущее. Фондовый рынок — не банк, и гарантий роста стоимости акций или выплаты дивидендов государство не даёт.

Впрочем, именно всеобщее падение цен акций и даёт компании определённую свободу при определении дивидендной политики. Когда падение цен вызвано геополитикой, и отдельная компания противопоставить ему ничего не может, инвесторы предъявляют претензии отдельно взятой компании не будут.

Скорее, они в будущем будут ещё сильнее избегать рисков, чем избегали до сих пор. Для акций американских компаний это — вероятно, позитивный фактор, а для российских — негативный», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС возбудила дело в отношении МТС. В ведомстве отметили, что в январе 2022 года оператор повысил стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%.

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