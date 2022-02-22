22 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 17:03 — REGNUM Регионы России направили колонны гуманитарной помощи в Ростовскую область. Груз, который собран силами региональных отделений партии «Единая Россия», прибывает в Ростов-на-Дону во временный логистический центр.

Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

В каждом регионе колонну сопровождает патруль ДПС. В Ставропольском крае к колонне из Карачаево-Черкесской Республики и Чечни присоединились фуры с продовольствием от Ставропольского регионального отделения партии. Груз от Ставрополья сопровождает Алексей Зимин, исполнительный секретарь Ставропольского местного отделения партии «Единая Россия», координатор волонтерского центра Ставрополя.

Алексей Зимин, исполнительный секретарь Ставропольского местного отделения партии «Единая Россия», координатор волонтерского центра Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

«За сутки было собрано более 20 тонн гуманитарной помощи. Волонтёры оказали активную помощь в логистическом центре в Ставрополе, и мы незамедлительно выехали в Ростове-на-Дону», — рассказал Алексей.

Всего из Северо-Кавказского федерального округа колонна везёт более 40 тонн грузов.

Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM