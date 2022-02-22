Москва, 22 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Россия и Азербайджан выходят на новый этап развития отношений. Об этом 22 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ильхам Алиев

«Сегодня мы подпишем Декларацию о союзническом взаимодействии. Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений», — заявил Путин.

«Безусловно, стало это возможно в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении — вопроса карабахского урегулирования», — указал он.