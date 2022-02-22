Калуга, , 15:50 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша 22 февраля подписал постановление правительства, продлевающее режим повышенной готовности до 30 апреля. На два месяца также продлевается и масочный режим.

Масочный режим Дарья Драй © ИА REGNUM

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В регионе продлён также запрет на проведение массовых мероприятий, однако он не коснётся мероприятий на открытом воздухе. В частности, на заседании областного правительства было принято решение о проведении в Калужской области 26 февраля Всероссийской массовой гонки «Лыжня России — 2022».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2020 года в Калужской области было введено постановление о введении на территории региона режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции. С того времени действие режима повышенной готовности регулярно продлевается.

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