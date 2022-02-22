Москва, 22 февраля 2022, 15:16 — REGNUM Партия «Единая Россия"отправила из ЦФО десятки тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Сбор организован на базе общественных приемных и местных отделений партии.
Почти тонна продуктов, консервы, крупы, детские вещи и питание, бытовая техника — первую поставку гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса отправили единороссы Смоленской области. Секретарь регионального отделения партии Игорь Ляхов отметил, что это лишь первая машина.
Белгородские единороссы также не остались в стороне: 20-тонная фура с кондитерскими изделиями, водой и предметами личной гигиены отправилась в Ростовскую область.
Из Воронежа реготделение «Единой России» направило почти 30 тонн гуманитарной помощи. Помощь в ее формировании оказали депутаты от «Единой России», предприятия и жители региона. В Ростовскую область доставят три тонны сахара, две тонны муки, три тонны подсолнечного масла, тонну молока, 500 кг тушенки, порядка одной тонны печенья, питьевую бутилированную воду и другие продукты. Также — около 20 тонн средств личной гигиены и предметов первой необходимости.
Подмосковная «Единая Россия» отправила очередную партию помощи — 20 тонн питьевой воды. Беженцам также направят кондитерские и хлебобулочные изделия, детское питание и средства личной гигиены, медицинскую продукцию. Помощь для вынужденных покинуть свои дома в ЛНР и ДНР собирают региональное отделение «Единой России», «Молодая Гвардия», предприниматели, депутаты.
Груз с гуманитарной помощью из Рязанской области был отправлен по поручению секретаря регионального отделения партии, губернатора Николая Любимова.
Перечень предметов первой необходимости уточняется исходя из запросов и насущных потребностей беженцев, прибывающих в Россию в центры временного размещения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовскую область направлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты». Волонтеры «Единой России» уже начали оказывать психологическую и юридическую помощь беженцам, помогают детям с обучением, чтобы те не отстали от школьной программы.