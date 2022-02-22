Москва, , 15:16 — REGNUM Партия «Единая Россия"отправила из ЦФО десятки тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Сбор организован на базе общественных приемных и местных отделений партии.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Почти тонна продуктов, консервы, крупы, детские вещи и питание, бытовая техника — первую поставку гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса отправили единороссы Смоленской области. Секретарь регионального отделения партии Игорь Ляхов отметил, что это лишь первая машина.

«Людей нужно принять, разместить и кормить. Многие из них с детьми, поэтому были переданы необходимые средства гигиены, детское питание. Мы обратились к однопартийцам и смолянам — каждый приносит, что может. Всем огромное спасибо», — сказал он.

Белгородские единороссы также не остались в стороне: 20-тонная фура с кондитерскими изделиями, водой и предметами личной гигиены отправилась в Ростовскую область.

«Белгородская область находится в приграничной зоне. В случае необходимости, все вопросы с принятием беженцев из ЛНР и ДНР будут решены — мы всегда протянем руку помощи и поддержим», — отметил руководитель реготделения «Единой России», глава региона Вячеслав Гладков.

Из Воронежа реготделение «Единой России» направило почти 30 тонн гуманитарной помощи. Помощь в ее формировании оказали депутаты от «Единой России», предприятия и жители региона. В Ростовскую область доставят три тонны сахара, две тонны муки, три тонны подсолнечного масла, тонну молока, 500 кг тушенки, порядка одной тонны печенья, питьевую бутилированную воду и другие продукты. Также — около 20 тонн средств личной гигиены и предметов первой необходимости.

«Первая партия гуманитарной помощи сформирована. Спасибо всем, кто оперативно откликнулся и оказал помощь. Мы будем продолжать работу в этом направлении столько, сколько нужно», — подчеркнул секретарь реготделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Подмосковная «Единая Россия» отправила очередную партию помощи — 20 тонн питьевой воды. Беженцам также направят кондитерские и хлебобулочные изделия, детское питание и средства личной гигиены, медицинскую продукцию. Помощь для вынужденных покинуть свои дома в ЛНР и ДНР собирают региональное отделение «Единой России», «Молодая Гвардия», предприниматели, депутаты.

«Спасибо предпринимателям, бизнесменам и заводам Подмосковья — все откликаются. Мы сделаем все возможное, чтобы помощь дошла своевременно и в тех объемах, в которых необходимо», — сказал депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

Груз с гуманитарной помощью из Рязанской области был отправлен по поручению секретаря регионального отделения партии, губернатора Николая Любимова.

Перечень предметов первой необходимости уточняется исходя из запросов и насущных потребностей беженцев, прибывающих в Россию в центры временного размещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовскую область направлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты». Волонтеры «Единой России» уже начали оказывать психологическую и юридическую помощь беженцам, помогают детям с обучением, чтобы те не отстали от школьной программы.