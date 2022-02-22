Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Руководящий орган европейского футбола заявил, что не планирует менять место проведения финального матча Лиги чемпионов в 2022 году, которым определён Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 22 февраля британское издание London Evening Standard.

Логотип УЕФА Ben Sutherland

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией, — заявили в организации. — В настоящее время нет планов менять место проведения».

Информацию о переносе финального матча из Петербурга в Лондон начали распространять британские таблоиды. Они утверждали, что УЕФА может провести финал Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли» из-за напряженной политической обстановки между Россией и Украиной.

Однако слухи о переносе развеял генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов в России Алексей Сорокин. Он заявил, что такой вопрос с УЕФА не обсуждался.

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