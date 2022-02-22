Ереван, 22 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Армении нужно рассмотреть вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 22 февраля заявил в ходе заседания парламентской ассамблеи «Евронест» в Ереване депутат парламента Армении от оппозиционного блока «Айастан» Артур Хачатрян.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

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«Армения должна уважать право любого народа на свободное самоопределение. Скажу более, мы считаем, что Армения должна была признать независимость Арцаха в первые же дни 44-дневной войны», — сказал депутат.

Он отметил, что смысл откладывать признание Нагорного Карабаха был, пока велись переговоры в Азербайджаном, после начала войны «не было никакого рационального объяснения» тому, почему Армения не признана Арцах.

Хачатрян подчеркнул, что решение Еревана насчёт ДНР и ЛНР должно быть своевременным.

Стоит отметить, что большинство участников «Евронеста», приехавших в Армению из других стран, осудили решение России признать суверенитет республик Донбасса.