Песков рассказал об эмоциональном состоянии Путина во время обращения
Москва, 22 февраля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Автором видеообращения к российским гражданам, с которым президент России Владимир Путин выступил по поводу признания Донецкой и Луганской Народных Республик, является сам глава государства. Об этом 22 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ходе выступления Владимир Путин был собранным и спокойным, однако, когда он говорил о трагических событиях недавнего времени, присутствовали и эмоции, добавил Песков.
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Однако, отметил Песков, «где речь идёт о нашем времени, о трагических событиях, которые имели место, к максимальной собранности добавляются и эмоции».
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к российским гражданам, в котором заявил, что Россия признает суверенитет ДНР и ЛНР. Днём того же дня этот вопрос обсуждался на заседании Совета безопасности РФ.
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