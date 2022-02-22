Москва, 22 февраля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Автором видеообращения к российским гражданам, с которым президент России Владимир Путин выступил по поводу признания Донецкой и Луганской Народных Республик, является сам глава государства. Об этом 22 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Костяк этого обращения фактически целиком готовил сам президент. Он и является непосредственным автором», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

В ходе выступления Владимир Путин был собранным и спокойным, однако, когда он говорил о трагических событиях недавнего времени, присутствовали и эмоции, добавил Песков.

«Однозначно президент, как и ранее в аналогичных ситуациях, демонстрировал максимальную собранность. Когда речь шла о концептуальных разъяснениях, там более спокойная манера оглашения», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

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Однако, отметил Песков, «где речь идёт о нашем времени, о трагических событиях, которые имели место, к максимальной собранности добавляются и эмоции».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к российским гражданам, в котором заявил, что Россия признает суверенитет ДНР и ЛНР. Днём того же дня этот вопрос обсуждался на заседании Совета безопасности РФ.

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