Иркутск, , 15:12 — REGNUM Суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области на 1 февраля 2022 года составила 7,4 млн. рублей (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности). По данным территориального управления государственной статистики, вся сумма задолженности сложилась в сфере образования.

Педагоги Цитата из к/ф «Ученик». Реж. Кирилл Серебренников. 2016. Россия

Численность работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составила 36 человек. В расчете на одного работника приходится 206,2 тыс. рублей неполученной зарплаты. Продолжительность невыплаты превысила 33 месяца. Причиной долгов является отсутствие у организаций собственных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 ноября 2021 года просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области составила 7,1 млн. рублей и выросла за месяц на 6,4%.

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