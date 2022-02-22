Москва, 22 февраля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Существует вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский может будет вынужден уехать на территорию других государств и там продолжать свой политический путь. Об этом 22 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Тем самым Зеленский по своему политическому влиянию опустится до уровня оппозиционерки из Белоруссии Светланы Тихановской, заметил участник телепередачи.

«Дальнейшие политические ошибки Зеленского могут привести к тому, что его новая резиденция будет находиться рядом с резиденцией Светланы Тихановской, а его политический статус будет равен статусу указанного белорусского оппозиционера. Я говорю это не для того, чтобы обидеть Украину. Но каждый политик платит за свои личные ошибки и ошибки правительства, которым он руководит», — сказал Коротченко.