Москва, 22 февраля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. России принадлежит важная роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев 22 февраля во ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Kremlin.ru Ильхам Алиев и Владимир Путин

Он подчеркнул, что у России — главенствующая роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в установлении нормальных соседских отношений.

Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе удовлетворительная. Некоторые проблемы пока сохраняются.

Встреча российского и азербайджанского лидеров проходит с соблюдением санитарных мер, обусловленных распространением коронавирусной инфекции. На ней, как ожидается, Путин и Алиев обсудят реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху.

Как сообщало ИА REGNUM, Алиев прибыл в Москву 21 февраля. В Кремле заявили, что по итогам переговоров лидеры подпишут Декларацию о союзническом взаимодействии, которая выведет отношения государств на союзнический уровень.

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