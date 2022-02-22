Ярославль, 22 февраля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Ярославле собственник дома в так называемом «Актёрском квартале» не будет наказан за попытку сноса исторического здания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление Кировского районного суда.

Последствия «капитального ремонта» дома в Актерском квартале

Громкий скандал начался летом 2021 года. Жители двухэтажных домов на улице Чайковского, построенных после Великой Отечественной войны для актёров Волковского театра, выступили против попытки сноса одного из зданий квартала. Около дома появился экскаватор, который начал ломать ковшом одну из стен. Актёр Илья Коврижных встал под ковш экскаватора, на место была вызвана полиция. За сохранение дома высказались многие известные ярославцы, а также губернатор Дмитрий Миронов.

Департамент охраны объектов культурного наследия составил протокол об административном правонарушении в отношении собственника здания. Нарушение заключалось в том, что, по мнению органа власти, владелец попытался разрушить историческое здание без необходимого в таких случаях разрешения департамента.

Однако вину собственника в таких случаях решает суд, куда и поступили материалы дела. И там дело обернулось совсем иначе, чем в статьях СМИ и заявлениях политиков. Начать стоит с того, что представитель департамента охраны объектов культурного наследия, который и должен был доказывать вину собственника, на заседание не явился. А вот сторона защиты подготовилась хорошо.

По версии собственника здания, никакого сноса не было. Напротив, планировался его ремонт. А то, что экскаватор снёс кусок одной стены — это чистая случайность. Мол, дом был старый, часть кирпичей требовала замены.

«Между Кукушкиной Л.М. (Заказчик) и ООО «ТРУБОС» (Подрядчик) 03.06.2021 заключен договор подряда, по условиям которого Подрядчик принял на себя обязательство выполнить капитальный ремонт жилого дома. По неизвестным Кукушкиной Л.М. причинам подрядчик отдал поручение водителю экскаватора осуществить разборку кирпичной кладки ковшом экскаватора, в результате чего стена была разрушена. ООО «Трубос» избрало неверный способ разборки старой кладки», — приводится позиция защиты в постановлении Кировского районного суда.

Более того, защита привела в суд свидетелей — тех самых работников, которые якобы выполняли капитальный ремонт.

«По словам свидетеля, в отношении дома ему было поручено разобрать кладку на втором этаже. ФИО 3 пояснил, что работы по сносу дома не планировались. Кладку нужно было перебрать, поскольку в стене была трещина, имелись опасения, что она обрушится. ФИО 3 разобрал кладку ковшом экскаватора. Полный снос стены не осуществлялся. Дальнейшему производству работ воспрепятствовали посторонние люди. Свидетель пояснил также, что 14.06.2021 он выполнял работы по разборке оставшейся части кладки для предотвращения её падения», — говорится в постановлении суда.

То есть, по версии владельца исторического здания, дом не сносили, а спасали от обрушения. Ковшом экскаватора. А соседи, градозащитники, журналисты и политики, выходит, просто не поняли благих намерений хозяина дома. Казалось бы — абсурд. И дело даже не в том, что судья поверил представителям собственника (сама владелица на заседание также не явилась). В постановлении он указал на другое — составивший протокол департамент охраны объектов культурного наследия не представил доказательств сноса.

«В вину Кукушкиной Л.М. вменяется организация работ по сносу (демонтажу) исторического здания, расположенного по адресу: <адрес>, без получения соответствующего разрешения на снос (демонтаж) исторического здания в границах зоны охраны объекта культурного наследия. Вместе с тем, доказательства, подтверждающие, что целью выполнявшихся 12.06.2021, 14.06.2021 по адресу: <адрес> А, работ являлся снос (демонтаж) расположенного по данному адресу исторического здания, в материалы дела не представлено», — говорится в постановлении суда.

Решение Кировского районного суда не было обжаловано департаментом и вступило в законную силу.

Судебное заседание, где было вынесено решение, состоялось 17 сентября. Через два дня завершились выборы депутатов Госдумы, которые проиграл один из главных защитников Актёрского квартала Андрей Коваленко. А вскоре свой пост покинул и губернатор Дмитрий Миронов, выступавший против сноса исторического дома.

Неужели борьба за сохранение наследия была всего лишь предвыборной пиар-историей?