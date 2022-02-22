Абсурд: в Ярославле суд признал попытку сноса «актёрского дома» ремонтом
Ярославль, 22 февраля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Ярославле собственник дома в так называемом «Актёрском квартале» не будет наказан за попытку сноса исторического здания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление Кировского районного суда.
Громкий скандал начался летом 2021 года. Жители двухэтажных домов на улице Чайковского, построенных после Великой Отечественной войны для актёров Волковского театра, выступили против попытки сноса одного из зданий квартала. Около дома появился экскаватор, который начал ломать ковшом одну из стен. Актёр Илья Коврижных встал под ковш экскаватора, на место была вызвана полиция. За сохранение дома высказались многие известные ярославцы, а также губернатор Дмитрий Миронов.
Департамент охраны объектов культурного наследия составил протокол об административном правонарушении в отношении собственника здания. Нарушение заключалось в том, что, по мнению органа власти, владелец попытался разрушить историческое здание без необходимого в таких случаях разрешения департамента.
Однако вину собственника в таких случаях решает суд, куда и поступили материалы дела. И там дело обернулось совсем иначе, чем в статьях СМИ и заявлениях политиков. Начать стоит с того, что представитель департамента охраны объектов культурного наследия, который и должен был доказывать вину собственника, на заседание не явился. А вот сторона защиты подготовилась хорошо.
По версии собственника здания, никакого сноса не было. Напротив, планировался его ремонт. А то, что экскаватор снёс кусок одной стены — это чистая случайность. Мол, дом был старый, часть кирпичей требовала замены.
Более того, защита привела в суд свидетелей — тех самых работников, которые якобы выполняли капитальный ремонт.
То есть, по версии владельца исторического здания, дом не сносили, а спасали от обрушения. Ковшом экскаватора. А соседи, градозащитники, журналисты и политики, выходит, просто не поняли благих намерений хозяина дома. Казалось бы — абсурд. И дело даже не в том, что судья поверил представителям собственника (сама владелица на заседание также не явилась). В постановлении он указал на другое — составивший протокол департамент охраны объектов культурного наследия не представил доказательств сноса.
Решение Кировского районного суда не было обжаловано департаментом и вступило в законную силу.
Судебное заседание, где было вынесено решение, состоялось 17 сентября. Через два дня завершились выборы депутатов Госдумы, которые проиграл один из главных защитников Актёрского квартала Андрей Коваленко. А вскоре свой пост покинул и губернатор Дмитрий Миронов, выступавший против сноса исторического дома.
Неужели борьба за сохранение наследия была всего лишь предвыборной пиар-историей?