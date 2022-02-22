Москва, 22 февраля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Решение приостановить работы по созданию лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В в связи с проведением расследования происшествия обосновано, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Следственный комитет России На месте крушения самолета Ил-112В

«Полный анализ позволит установить точную причину инцидента и устранить слабые места, если они есть.

Приостановка работ позволит не только сэкономить средства, но также даст возможность улучшить проект данного воздушного судна, отладить все его системы, подготовить инфраструктуру.

Это важно для успеха всего проекта, так как он необходим как для гражданских, так и для военных заказчиков. Данный самолёт может использоваться для региональных перевозок, которым уделяется много внимания.

Военным необходим лёгкий военно-транспортный самолёт, которым и должна стать данная модель.

Нужно отметить, что это воздушное судно может быть весьма востребовано за рубежом, у него хороший экспортный потенциал, так что его конструкция и всё оборудование должно быть идеальным.

Серийное производство данного самолёта повысит загрузку отечественных авиастроителей, заказами будут обеспечены многие отрасли, реализовать проект необходимо, это в интересах страны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по созданию военно-транспортного самолета Ил-112В завершены до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом, которая произошла 17 августа 2021 года.

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