Москва, 22 февраля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Сотрудники Роспотребнадзора контролируют условия размещения беженце из Донецкой и Луганской Народных Республик на территории РФ. Об этом 22 февраля заявила глава ведомства Анна Попова.

Council.gov.ru Анна Попова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

«Хочу доложить, что во всех пунктах временного размещения соблюдается температурный режим, все они обеспечены централизованным водоснабжением, значительной частью для питья ещё и бутилированной водой, организовано питание, как по пути следования, так и горячее питание в пунктах временного размещения, мы также контролируем лабораторное качество и безопасность. Этого питание. Особое внимание детям до года, для которых организовано специальное питание», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также сотрудники Роспотребнадзора с первых дней работают на границе России в пунктах пропуска, сопровождают поезда, по которым беженцы прибывают в пункты назначения.