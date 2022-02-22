Барнаул, , 15:06 — REGNUM По случаю Дня защитника отечества, отмечаемого в России 23 февраля, управление статистики Алтайского края обнародовала некоторые данные о мужчинах, проживающих в регионе.

Горожане с флагом Российской Федерации в День защитника Отечества Дарья Драй © ИА REGNUM

Численность мужчин в Алтайском крае на 1 января 2021 года составляла 1059,8 тысячи человек (46,2% в общей численности населения края). Из них 594,8 тысячи мужчин (56,1%) проживали в городской местности, 465,0 тысячи (43,9%) — в сельской местности. Средний возраст мужчин Алтайского края на начало 2021 года составил 38,12 лет, тогда как средний возраст женщин — 43,24 года.

В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни (число лет) при рождении для мужчин составила 65,18 года, для женщин — 75,16 года. На рынке труда численность занятого мужского населения преобладает над женским.

По данным выборочного обследования рабочей силы за III квартал 2021 г. уровень занятости мужчин в возрасте от 15 лет и старше составил 64,4% от их общей численности. Большинство из них 74,3% имели занятие на предприятии или в организации со статусом юридического лица.

В сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица, по найму у физических лиц, в фермерском хозяйстве были заняты 22,2%. По данным выборочного обследования рабочей силы доля работающих мужчин, имеющих высшее образование составляет 20,1%, по программе подготовки специалистов среднего звена — 21,2%, по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) — 27,3%. Среди женщин — 33,4%, 26,5%, 14,9% соответственно.

Традиционно «мужскими» видами экономической деятельности являются: обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (94,6%); добыча полезных ископаемых (91,7%); строительство (89,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2021 года численность населения Алтайского края составила 2,3 млн. человек, из них 57,2% проживают в городской местности, 42,8% — в сельской.

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