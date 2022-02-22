Белгород, 22 февраля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Белгородской области суд признал воронежца 2001 года рождения виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

Мужчина прибыл в Старооскольский район на личном автомобиле из Воронежа. Оперативники обнаружили и изъяли из его транспортного средства несколько прозрачных пакетов с порошкообразным веществом. Как установила экспертиза, в них находилось синтетическое наркотическое средство.

Приговором Старооскольский районный суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.