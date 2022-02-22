Москва, , 15:05 — REGNUM Совфед одобрил закон об индексации пенсий военным, вышедшим на пенсию сотрудникам МВД, Росгвардии, МЧС, генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФСИН и других структур, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Совет Федерации Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Очень приятно принимать такие законы», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

С 1 января 2022 г. будет проиндексирован размер пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц на 8,6%.

Устанавливается с 1 января 2022 г. до 1 октября 2022 г. ежемесячная доплата к пенсиям военных пенсионеров и приравненных к ним лиц в размере 8,6% от назначенной пенсии. С 1 октября 2022 года для лиц, являющихся участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в федеральном законе «О ветеранах», и членов их семей — 4,6%.

Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц с 1 октября 2022 г., устанавливается в размере 77,41% от денежного довольствия. Сейчас этот показатель составляет 74%.

Ранее аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров.

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