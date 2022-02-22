Уфа, 22 февраля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Проверку сообщения о передаче земельных участков в Ишимбайском районе Башкирии иностранным пчеловодам проводит местная прокуратура. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области Пчеловодство. Устьянский район Архангельской области

По предварительной информации, министерство лесного хозяйства Башкирии объявило и частично провело аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков в Ишимбайском районе под пасеки ООО «Би хеппи», учредителем которого является иностранный инвестор.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры дадут оценку обоснованности проведения аукционов и передачи земли вышеуказанному юридическому лицу. При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пасечники в Башкирии, пчелы которых погибли из-за химической обработки лесов против непарного шелкопряда, получили выплат в размере почти 17 млн рублей.