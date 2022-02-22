Москва, , 15:07 — REGNUM Несмотря на череду ошибок, которые привели к признанию независимости ДНР и ЛНР Россией и рядом других стран, президент Украины Владимир Зеленский пытается сохранить себя в качестве политической фигуры. Об этом 22 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Однако вес главы Украины в политическом плане незначителен. Поэтому реагировать на его заявления попросту не имеет смысла, считает эксперт.

«Все будет дальше зависеть от ряда факторов: как поведет себя Запад, как поведет себя Украина. Заявления президента Украина Владимира Зеленского с политической точки зрения ничтожны. Он понимает, что допустил колоссальную серию политических ошибок и пытается сохранить себя, пока что пытается, хотя его упорно отправляют во Львов, а дальше, возможно, в Лондон или в Варшаву», — сказал Коротченко.

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