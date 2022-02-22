Ульяновск, , 15:03 — REGNUM В Ульяновской области возросло количество госпитализированных в ковидные стационары, при этом число новь заболевающих осталось на прежнем уровне. Соответствующую обновлённую статистику приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 22 февраля, в регионе направлен на лечение в больницы ещё 121 ковидный больной. Это на 31 человека больше, чем было госпитализировано сутками ранее, 20 февраля (90 человек).

Всего в Ульяновской области официально выявлено 157 765 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки заболели 1400 человек. Напомним, что 20 февраля подтверждён 1401 случай заражения коронавирусом.

Напомним, что в Ульяновской области сделано 1 854 419 лабораторных исследований на SARS-CoV-2. Выздоровели 143 509 человек, что составляет 90,96% от числа подтверждённых случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновцы с СOVID-19, ОРВИ, гриппом, а также хроническими заболеваниями могут ежедневно проконсультироваться с работниками центра телемедицины (служба «122», тоновый набор «1») по вопросам лечения и реабилитации, получения сертификатов переболевшего и вакцинированного, обеспечения лекарственными препаратами, а также выписать и продлить дистанционно больничный лист.

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