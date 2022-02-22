Москва, 22 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В России в течение ближайших пяти лет продолжится тенденция укрупнения банковского сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По его словам, в РФ, безусловно, имеет место тенденция монополизации банковского сектора, причем крупнейшие кредитные организации, располагающие большими объемами свободного капитала, качественно расширяют линейку услуг, инвестируют в цифровые технологии, наращивают маржинальность и клиентскую базу.

«Поэтому тенденции по укрупнению банковского сектора в условиях текущего антимонопольного законодательства сохранятся не только в ближайшей перспективе, но и в ближайшие пять лет, — сказал Засько. — При этом не стоит рассматривать уход с рынка неконкурентных банковских организаций как нечто крайне негативное. В большей степени целесообразно задуматься об анализе действующих антимонопольных правил, дабы пресечь потенциальные риски удорожания банковского продукта из-за монополизации финансового сегмента».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, один из факторов, которые в 2022 году будут работать на сокращение количества российских банков, станет замедление развития рынка потребительских кредитов.